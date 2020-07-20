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VakıfBank'tan iki yeni küresel ödeme ürünü

VakıfBank, Türkiye'de yerleşik uluslararası firmaların hazine operasyonlarını merkezi olarak yapabilmeleri için iki yeni küresel ödeme ürünü SWIFT FileAct ve MT 101 ile hizmet vermeye başladı.

VakıfBank'tan iki yeni küresel ödeme ürünü
20.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:41

VakıfBank, Türkiye'de yerleşik uluslararası firmaların hazine operasyonlarını merkezi olarak yapabilmeleri için iki yeni küresel ödeme ürünü SWIFT FileAct ve MT 101 ile hizmet vermeye başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank yeni ürünleriyle müşterilerine kolaylık sağlarken sistemsel geliştirmeleri tamamlanan FileAct ürünüyle kamu bankaları arasında bir ilk gerçekleştirilmiş oldu.

Yurt dışı organizasyon ağını genişleterek küresel marka değerini yükselten VakıfBank, yeni uluslararası ödeme ürünleriyle de bu hedefini destekliyor. Kamu bankaları arasında ilk kez FileAct ödeme sistemini devreye alan VakıfBank, uluslararası firmaların Türkiye ile olan hazine operasyonlarını tek kanaldan güvenli bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

"Uluslararası müşterilerimize tek kanaldan hazine yönetim hizmeti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "VakıfBank olarak yenilikçi yaklaşımımızla uluslararası müşterilerimizin de talep ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve yerine getiriyoruz. SWIFT FileAct ve MT 101 global ödeme sistemlerini devreye almamız da bu yaklaşımımızın bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Akyol, yeni ürün SWIFT FileAct hakkında, "Bu sayede ağırlıklı olarak Türkiye'de yerleşik uluslararası firmaların başta vergi ödemeleri olmak üzere hazine operasyonları tek kanaldan yapılabiliyor. SWIFT FileAct, toplu ödeme dosyaları veya yapılandırılmış mesajların, büyük veri dosyalarının güvenli ve verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Bu kanal ile her formatta veya boyutta dosya gönderilebiliyor. Ayrıca internet tabanlı dosya aktarım çözümlerinde bulunmayan güvenlik seviyeleri sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"MT101'le uluslararası ödemeler daha kolay"

MT101 ile ilgili de bilgi veren Akyol, "MT101 müşterilerimizin swift kanalı ile talimatlarını direk bankamıza iletebildikleri, banka nezdindeki hesaplarından yapılacak bir veya birden fazla ödeme talimatını içerebilen hızlı ve güvenli bir ödeme şeklidir. FileAct hizmetinde olduğu gibi, vergi ödemelerinin Kamu Bankalarına geçmesi ile bankamızla çalışmak isteyen uluslararası firmaların MT101 mesajı için de talepleri artmıştır. Bu sayede SWIFT mesajı ödeme talimatı olduğundan ayrıca yazılı talimat, onay aranmamaktadır. Ayrıca, global ana firmaya SWIFT üyeliği üzerinden merkezileştirme olanağı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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