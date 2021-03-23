VakıfBank'tan görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

VakıfBank'tan görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti

23.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:13
VakıfBank'tan görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti

VakıfBank, işitme engelli müşterileri için görüntülü çağrı merkezinde işaret diliyle hizmet dönemini başlattı.

VakıfBank, işitme engelli müşterileri için görüntülü çağrı merkezinde işaret diliyle hizmet dönemini başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, her kesimin her zaman yanında olma vaadini dijitalleşme yatırımlarıyla daha da güçlendiren VakıfBank, işitme engelliler için bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak bir hizmeti hayata geçirdi.

Bu kapsamda, engel bilgisi bankada kayıtlı VakıfBank müşterileri, görüntülü çağrı merkezine bağlanarak işaret dili ile hizmet alabiliyor. Engel bilgisi bankada kayıtlı olmayan VakıfBank müşterileri ise şubeye gitmeden "Canlı Destek" uygulaması üzerinden tanımlamalarını yapabilecek.

Yeni uygulama ile işitme engellilerin günlük para transferi limiti artırma, hesap işlem türü güncelleme gibi işlemler için şubeye gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Mobil bankacılığa giriş yapan VakıfBanklılar, bu işlemlerle ilgili menü ya da sesli asistan ViBi aracılığıyla hizmetten yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme konusunda ilklere imza atan VakıfBank'ta bu dönüşümü her zaman her kesimin yanında olma çabamızla bir bütün olarak görüyoruz. İşitme engelli müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz bu uygulama, kapsamlı engelsiz bankacılık yaklaşımımızın adımlarından yalnızca biri. Çalışanlarımıza kapsamlı işaret dili eğitimleri veriyor, şubelerimizden ATM'lerimize, dijital bankacılıktan POS cihazlarımıza müşterilerimize temas ettiğimiz her noktada engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. Bu süreçteki en önemli yardımcımız ise güçlü dijital altyapımız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VakıfBank'tan görüntülü çağrı merkezinde işaret dili hizmeti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:18:11. #1.14#
title