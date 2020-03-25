VakıfBank'tan fotoğraftaki IBAN'a çözüm VakıfBank, yeni ürünü "IBAN Okuma" ile fotoğraf, bilgisayar ya da telefon ekranındaki IBAN numaralarının kopyalalanmasını ve bu sayede işlem yapılmasını sağlıyor.

VakıfBank, yeni ürünü "IBAN Okuma" ile fotoğraf, bilgisayar ya da telefon ekranındaki IBAN numaralarının kopyalalanmasını ve bu sayede işlem yapılmasını sağlıyor.

VakıfBank açıklamasına göre, bireysel ya da ticari mobil uygulamasını kullanan VakıfBank müşterileri, fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için kopyalanamayan IBAN numaralarını artık tek tek yazmak zorunda kalmıyor.

VakıfBank'ın sunduğu IBAN Okuma özelliği sayesinde, IBAN numaraları kamera vasıtasıyla okunuyor ve ilgili alana otomatik olarak aktarılıyor. Böylece EFT, havale gibi işlemler daha hızlı gerçekleşiyor.

Para göndermede kolaylık sağlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, VakıfBank olarak dijital ile gelen yeni iş yapış yöntemlerini, uygulamalarını ve yeni teknolojileri kullanarak yenilikçi ürünler geliştirdiklerini ifade etti.

Teknolojiyi günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözmek, sahadan aldıkları geri bildirimlerle tespit ettikleri müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıklarını aktaran Merdan, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısıyla IBAN Okuma özelliğini geliştirdik. Para göndermeyi kolaylaştırdık. Pek çoğumuzun karşılaştığı bir sorunu burada pratik şekilde çözüyoruz.

Fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için tek tek yazmak zorunda kalınan IBAN numaralarını artık bir kamera vasıtasıyla okutarak ilgili alana kopyalıyoruz. Para gönderme işlemi sırasında pratik bir şekilde yapılabilen bu özellikle müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz."

Kaynak: AA