VakıfBank'tan enflasyona endeksli "SarıPanjur Konut Kredisi"

VakıfBank, enflasyona endeksli mevduat ürününden sonra, enflasyondaki aşağı yönlü hareketlerde faizi azalan özellikili, "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi" vermeye başlıyor.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olma hedefiyle talep ve ihtiyaçlara yönelik özel ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Ekonomideki dengelenme döneminde enflasyonda düşüş trendinin başlayacağını öngören müşterilerimize Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ürünümüzle çözüm sunuyoruz. Böylelikle satın alma kararlarının ertelenmemesini temin ediyoruz" dedi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler, ürün kapsamında iki farklı faiz uygulamasından yararlanabiliyor.

Buna göre, kredi paketinin ilk alternatifinde, önce sabit sonrasında değişken faiz oranı uygulanırken; ikinci alternatifinde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına Bankanın sözleşmede belirlenen marj oranını eklemesiyle belirlenecek olan "değişken faiz oranıyla" kredi kullanılabilecek. Ayrıca geri ödeme döneminde güncel oranlardan sabit faizli konut kredisine dönüş yapılabilecek.

Üründeki kredilerin faiz oranları, vadesi boyunca piyasa oranlarına göre yapılandırma yapılmaksızın 3, 6 ya da 12 ayda bir güncellenecek.

Güncelleme için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından referans kabul edilip ilam edilen TÜFE yıllık yüzde değişim oranı baz alınacak.

Açıklamada, ürünün avantajları da şöyle sıralandı:

• Sabit faizli krediye dönüş yapılabilecek

• Tüketiciyi koruyan tavan olacak

• Otomatik güncellenecek

• Erken kapatmak isteyenler için ideal

Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi kullanan müşteriler, geri ödeme döneminde diledikleri zaman o dönemki sabit faizli konut kredisine geçiş yapabilecek.

Uygulanacak faiz oranı, sözleşmede belirtilen azami faiz oranını aşmayacak ve tüketiciyi koruyan bir tavan faiz uygulaması olacak.

Müşteri tarafından seçilen periyoda göre faiz oranları otomatik olarak güncellenecek ve yeni ödeme planı, değişiklik gerçekleşmeden e-posta ile bildirilecek.

Erken ödeme yapılması durumunda ise ödenen tutar için "erken ödeme tazminatı" alınmayacak. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA