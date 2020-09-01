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VakıfBank'tan ekonomiye 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak

VakıfBank, Dünya Bankası ile anlaşmaya varılan 250 milyon dolar tutarındaki kredi ile Acil Firma Destek Projesi'ni hayata geçiriyor.

VakıfBank'tan ekonomiye 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak
01.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:50

VakıfBank, Dünya Bankası ile anlaşmaya varılan 250 milyon dolar tutarındaki kredi ile Acil Firma Destek Projesi'ni hayata geçiriyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası ile anlaşmaya varılan 250 milyon dolar tutarındaki kredi ile VakıfBank, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlere destek sağlayarak bu dönemde de reel ekonomiyi finanse etmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Dünya Bankası ile 2010 yılında başladığımız ve uzun süredir devam eden iş ilişkimize, yeni bir halka daha eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. 23 yıl vade ile temin edeceğimiz 250 milyon dolar tutarındaki yeni kredimiz Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylandı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kredinin, bugüne kadar VakıfBank'ın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağladığı en büyük montanlı kredi olma özelliği taşıdığını kaydeden Üstünsalih, "Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bu zorlu süreçte yurt dışından ülkemize oldukça uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje kapsamında yıllık cirolardaki düşüşler göz önüne alınarak Kovid-19 salgınından en çok etkilenen KOBİ'lerin, kadın girişimcilerin, genç işletmelerin ve kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmaların finanse edilmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası'ndan temin edilecek kredinin önemli unsurlarından birisinin de Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Sistemi'nin kurulması ve uygulanması olduğunu vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Böylece mevcut kredi politikalarımızın ayrılmaz bir parçası olan çevresel ve sosyal risklerin yönetimi, sistemsel bir yapının içinde çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Söz konusu gelişmenin sürdürülebilir finansman alanındaki faaliyetlerimize önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. VakıfBank olarak, uluslararası piyasalardaki güçlü ve öncü konumumuz sayesinde önümüzdeki dönemde de yurt dışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklar getirmeye, fonlama yapımızı daha da çeşitlendirerek milli ekonomimize hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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