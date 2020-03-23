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Türkiye Bankalar Birliği, Vakıflar Bankası, Ekonomi

VakıfBank'tan dokuz maddelik destek paketi

VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda, dokuz maddelik destek paketini devreye aldı.

23.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:33
VakıfBank'tan dokuz maddelik destek paketi

VakıfBank, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda, dokuz maddelik destek paketini devreye aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza ise acil şifalar diliyoruz.VakıfBank olarak 65 yıldır toplumun her kesiminin yanında olduk. Bugün de birlik olmamız gereken zamanları yaşıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte hem iş dünyasının hem de bireysel müşterilerimizin yanında olmak üzere bir destek paketi hazırladık. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran pakette yer alan destekler şöyle: 1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere '3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.Açıklamaya göre, VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılamayan işlemler için VakıfBank şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

 


Kaynak: DHA

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