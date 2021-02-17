VakıfBank'tan çevre dostu evlere kredi desteği

VakıfBank, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile yakın zamanda imzaladığı 200 milyon avroluk "Yeşil Konut Kredi" anlaşması kapsamında, Yeşil Konut Kredisi" kampanyası başlatıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde faaliyetlerini sürdüren VakıfBank, bir yandan karbon ayak izini sıfırlarken, diğer yandan da çevre dostu finansman konusunda öncü rol alıyor. Bu anlayışla Fransız Kalkınma Ajansı ile 200 milyon avroluk "Yeşil Konut Kredisi" anlaşması imzalayan VakıfBank, sektörde ilk kez bu kadar yüksek bir çevreci kaynağı, "Yeşil Konut Kredisi" kampanyasıyla kullandırmaya başlıyor.

VakıfBank, yeni kredi kampanyasıyla Türkiye'de enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı inşaatların yapımını teşvik ederek konut sektörüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. VakıfBank ayrıca, enerji tasarrufu sağlayan, bütçe dostu ev almak isteyen müşterilerinin de konut finansmanı ihtiyacına destek oluyor.

"Türkiye'de enerji verimliliği yüksek konutları teşvik ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, kredinin kentsel yerleşim olan il ve ilçelerde A ve B enerji standardına uygun konutlar için geçerli olduğunu, yapımı devam eden konutların, ilgili Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip olması halinde kampanyaya dahil edileceğini bildirdi.

A enerji seviyesi konutlar için piyasa faiz oranlarının altında, 2,7 milyon TL'ye kadar 120 ay vade ve yüzde 1,25 faiz oranı uygulanacağının aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize daha düşük peşinat ile kredi kullanımı imkanı sağlayacağız. Enerji Kimlik Belgesi A sınıfı olan gayrimenkuller için ekspertiz değerinin yüzde 90'ına finansman sağlanacak. Kampanya kapsamında 10 bin TL'den başlayarak 2 milyon 700 bin TL'ye kadar kredi kullanım imkanı olacak. Vadeler ise 36 ile 120 ay arasında değişecek.

Bankamızın sürdürülebilirlik stratejisi ve karbon emisyon projelerinin desteklenmesini sağlayacak bu kampanyamız ile Türkiye'de enerji verimliliği yüksek konutları teşvik ediyoruz. Milli bütçeye pozitif katkı sağlayacak ve enerji talebini azaltacak bir adım atıyoruz. Evlerin daha az enerji sarf etmesiyle aile bütçelerine de uzun vadede önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Yapımı devam eden konutlar için de kredi kullandırarak yatırım finansmanına da katkıda bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız