VakıfBank'tan 4 milyar 154,3 milyon TL net kâr

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Böylesine zorlu bir dönemden, ekonomi yönetimimizin aldığı pro-aktif tedbirler ve kararlı duruşu sayesinde güçlü bir şekilde çıktık. VakıfBank olarak biz de bu dönemde, elimizi taşın altına koyduk ve ekonomimize destek olmaya devam ettik." dedi.