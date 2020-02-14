VakıfBank'tan 2 milyar 802 milyon TL net kar

14.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:14

VakıfBank, 2019 yılında 2 milyar 802 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank açıklamasına göre, banka, konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü 2019 yılında 419 milyar TL'nin üzerine çıkarken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek 352 milyar TL'yi aştı. VakıfBank, 2019 yılında ulaştığı 3 milyar 613 milyon TL brüt karından 810 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 802 milyon TL net kar elde etti.

Bankanın finansal performansını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Ülkemiz ekonomisi için dengelenme süreci olarak adlandırdığımız 2019 yılında reel ekonomiye verdiğimiz destek 352 milyar TL'yi aştı. Toplam nakdi kredilerimiz yıllık bazda yüzde 24 büyüyerek 275 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu büyüme, bankacılık sektörünün ortalama nakdi kredi büyümesinin iki katından daha fazladır. Önceki yıla kıyasla nakdi kredilerdeki pazar payımızın yüzde 9,2 seviyesinden yüzde 10,3 seviyesine, toplam aktiflerdeki pazar payımızın ise yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 9,3 seviyesine artmış olması reel sektöre verdiğimiz kesintisiz desteğin bir göstergesi niteliğindedir. Global ekonomide dalgalanmaların yaşandığı zorlu bir yılı geride bırakırken her alanda pazar payımızı artırmayı başardık. Sağladığımız krediler aracılığıyla reel sektöre olan desteğimizi istikrarlı olarak artırmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

VakıfBank olarak, fonlama tarafında da yılı başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten, Üstünsalih, "Toplam mevduat büyümemiz yıllık bazda yüzde 40,2 seviyesine ulaşarak yüzde 26,1 olan sektör ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti. Geçen yıla kıyasla mevduat alanındaki pazar payımız 1 puan artarak yüzde 9,8 seviyesine yükseldi. Böylece toplam mevduatlarımız 251 milyar TL'yi aştı ve toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 60 seviyesine ulaştı. Müşterilerimize mevduat alanında da alternatif ürünler sunarak mevduat portföyümüzü tabana yaygınlaştırmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Mevduat dışı fonlama tarafında da oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık"

Üstünsalih, VakıfBank'ın uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumuyla mevduat dışı fonlama tarafında da oldukça başarılı bir yılı geride bıraktığına değindi.

Fonlama maliyetlerini düşürüp toplam kaynakların ortalama vadesini uzatmak amacıyla çeşitli yapılar altında farklı vadelerde işlemler gerçekleştirdiklerini bildiren Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bu sayede mevduat dışı kaynakların toplam pasifler içindeki payı yüzde 21 seviyesine ulaştı. 2019 yılında 725 milyon TL tutarında, Türk bankaları arasında TLREF endeksli ilk sermaye benzeri tahvil ihracı 417 milyon ABD doları tutarında seküritizasyon kredisi, Çin Exim Bank ile ilk işbirliği özelliğini taşıyan 140 milyon ABD doları tutarındaki kredi anlaşması, proje kredileri teminatlı fonlamalar gibi birçok başarılı işleme imza atarak bu alandaki liderliğimizi pekiştirdik. Bundan sonraki dönemde de mevduat dışı fonlama alanında yeni ve farklı alternatiflere odaklanarak bu alandaki öncü konumumuzu koruyacağız."

Dijitalleşme sürecinin tüm bankacılık uygulamalarına dokunarak hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Üstünsalih, "2019 yılında geliştirdiğimiz yapay zeka uygulaması VİBİ, vergi ödemeleri için oluşturulan VLimit ile VBanko Çek ve SKY Limit gibi yenilikçi ürünlerle müşterilerimizin beklentilerini ön planda tutarak dijital dönüşüm yolculuğumuza devam ettik. Önümüzdeki dönemde de bu alanındaki çalışmalarımızı sürdürerek tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA