VakıfBank'ta şubeye gitmeden müşteri olma dönemi başladı
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VakıfBank'ta şubeye gitmeden müşteri olma dönemi başladı

VakıfBank'ta şubeye gitmeden müşteri olma dönemi başladı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

VakıfBank, müşteri olma süreçlerini tamamen VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirme imkanı sunmaya başladı.

VakıfBank, müşteri olma süreçlerini tamamen VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirme imkanı sunmaya başladı.

Vakıfbank'ın açıklamasına göre, banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan uzaktan kimlik tespitine izin veren yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin hemen ardından VakıfBank Mobil'de yüz tanıma ile müşteri olma uygulamasını devreye aldı.

VakıfBank'ın mobil bankacılık üzerinden yüz tanıma teknolojisinin temelinde, uygulamayı kullanan kişinin yüzüyle çipli T. C. kimlik kartından alınan biyometrik fotoğrafın eşleştirilmesi yatıyor. Böylece kimlik doğrulaması hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca işitme engelliler de bu teknoloji sayesinde şubeye gitmeden çağrı merkezi ile görüntülü görüşerek işaret dili ile müşteri olabiliyor.

Şubeye gitmeden VakıfBanklı olmak isteyenlerin öncelikle cep telefonlarına VakıfBank Mobil uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Sonrasında NFC (yakın alan iletişimi) özellikli telefonları aracılığıyla kimlik kartlarını okutarak yüz taramanın gerçekleşmesini sağlayabiliyorlar. Müşteri olma işlemi, yüz tanıma teknolojisi ve görüntülü görüşme ile VakıfBank Mobil üzerinden kolaylıkla tamamlanıyor.

"Dijital geleceği şekillendirmede öncü rolümüzden ödün vermeden ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dijital bankacılığın geleceğini şekillendiren teknolojileri hayata geçirme konusunda öncü rollerinden ödün vermeden ilerlediklerini bildirdi.

Üstünsalih, daha önce, para transferi limit artırma ve şifre işlemlerinin yanı sıra hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemlerini VakıfBank Mobil aracılığıyla yüz tanıma teknolojisiyle gerçekleştiren ilk banka olduklarını anımsattı.

Artık mevzuata uygun olarak yeni müşterileri de tamamen mobil bankacılık üzerinden kabul edebildiklerini kaydeden Üstünsalih, "Bütün bu adımlarla hem müşterilerimiz için hayatı kolaylaştırıyor hem de banka içindeki süreçleri daha etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dijital bir dünyanın en aktif oyuncularından biri olmanın gururuyla önümüzdeki dönemde de en yeni teknolojileri müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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