VakıfBank'ta Kübra Akman, ameliyat edildi

22.10.2019 18:50

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Kübra Akman, ameliyat edildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Kübra Akman, bugün başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. VakıfBank ailesi olarak Kübra'ya geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2019 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikincilik yaşayan 25 yaşındaki orta oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçı ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk 3 haftasında forma giyememişti.

Kaynak: AA