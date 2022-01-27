VakıfBank'ta 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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VakıfBank'ta 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Ercan Doğan - Spor
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VakıfBank'ta 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, 5 oyuncusunun ve teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, 5 oyuncusunun ve teknik heyetten 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin Kovid-19 testlerinde 5 oyuncu ve teknik ekipten 3 kişinin sonuçlarını pozitif çıktığı bildirildi. Oyuncu ve teknik ekip üyeleri için gerekli izolasyon ve tedbirlerin alındığı, ayrıca tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

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