VakıfBank, sürdürülebilir bankacılık ürünlerine iki yeni ürün ekledi

Sürdürülebilir bankacılık ürünlerini çeşitlendiren VakıfBank, iki yeni kredi ürününü müşterilerinin hizmetine sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, sürdürülebilir bankacılık konusunda verdiği taahhüdü, yeni kredi paketleri ile pekiştirmeye devam ediyor. Daha önce Yeşil Konut Kredisi ile A ve B enerji seviyeli inşaatların yapımını teşvik ederek, konut sektöründe sürdürülebilirliğe katkı sağlayan VakıfBank, şimdi de iki yeni kredi ürünü sundu.

VakıfBank, Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliği Kredisi ile işletmeleri verimlilik ve geri kazanım odaklı çalışmalarında destekliyor. Segment ayırımı gözetmeksizin ticari işletmelerin sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği harcamalarını finanse etmeye yönelik kredi kapsamında işletmeler, enerji verimliliği, su verimliliği ve atık suyun geri kazanımı ile hammadde verimliliği sağlamak amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalarında, fatura tutarının yüzde 100'üne kadar kredi kullanabiliyor. Böylece üretim ve tüketimde çevre dostu ürün kullanımı, kimyasal kullanımının azaltılması, yağmur suyunun geri kazanımı, yalıtım ve aydınlatma alanında iyileştirmeler ile optimizasyon çalışmaları teşvik ediliyor.

İşletmeler 36 aya kadar vade ve yıllık yüzde 16,50 faiz oranı ile krediden yararlanabiliyor. Geri ödeme koşullarında da esneklik sunan Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliği Kredisi 3 ay ödemesiz olarak aylık eşit taksit ödemeli veya 3 ayda bir eşit taksit ödemeli olarak kullanılabiliyor.

Doğa Dostu Taşıt Kredisi ile VakıfBank, benzinli, dizel veya LPG'li araçlara kıyasla karbon salımı çok daha az olan elektrikli ve hibrit araçların alımına yönelik ihtiyaç duyulan finansal desteği sağlamayı amaçlıyor.

Sıfır kilometre veya ikinci el binek ve hafif ticari elektrikli veya hibrit araçlarda kullanılmak üzere tasarlanan kredi, 3-48 ay vade ve 1,48 faiz oranı ile tüketicilere sunuluyor.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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