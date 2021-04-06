VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finalde
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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finalde

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VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı kendi sahasında 25-20, 25-9 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.

Sultanlar Ligi'nde final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı konuk etti. İlk maçı 3-0'lık skorla kazanan VakıfBank, ikinci karşılaşmayı da 25-20, 25-9 ve 25-15'lik setlerle 3-0 galip tamamlayarak, seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmanın ilk setine etkili bir başlangıç yapan VakıfBank, teknik molaya 12-8'lik üstünlükle girdi. Setin devamında hücumda ve blokta üstün oyununu sürdüren sarı siyahlı ekip, seti 25-20 kazandı. İkinci sette defans ve hücumda iyi oyun sergileyen VakıfBank, seti 25-9 önde tamamlayarak maçta durumu 2-0'a getirdi. Maçın 3'üncü setinde de rakibine üstünlüğü bırakmayan sarı siyahlı ekip, seti 25-15, maçı da 3-0 kazandı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı bu sonuçla birlikte Misli.com Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi.

Sultanlar Ligi'nde final serisi, 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak.

Kaynak: Bültenler

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