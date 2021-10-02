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VakıfBank Spor Kulübü'nden Saraybosna Voleybol Okulu'na üst düzey ziyaret

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
VakıfBank Spor Kulübü'nden Saraybosna Voleybol Okulu'na üst düzey ziyaret

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Kulübü'nün, Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde açtığı voleybol okulunu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Spor Kulübü'nün, Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde açtığı Voleybol okulunu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank Spor Kulübü'nün, Saraybosna'da açtığı Voleybol Okulu, VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ev sahipliğinde VakıfBank'ın üst düzey yöneticilerini ağırladı.

Üstünsalih, Saraybosna Voleybol Okulu'nda sporcularla ve antrenörlerle bir araya gelirken öğrenci ailelerinin de mutluluklarına ortak oldu.

Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen Üstünsalih, Saraybosna Voleybol Okulu'nun VakıfBank ailesinin bir parçası olduğunu belirterek, gençlere şöyle seslendi:

"Burada hepiniz, VakıfBank ailesinin kıymetli üyelerisiniz ve VakıfBank Spor Kulübü sizin eviniz. İnanıyorum ki sizler de başta aileniz olmak üzere antrenörlerinizin emeğini boşa çıkarmayacak Türkiye'yi de, Bosna Hersek'i de, VakıfBank'ı da gururlandıracaksınız. Bugüne kadar buradaki çalışmalarımızdan aldığımız sonuçları, altyapımıza kazandırdığımız 6 kızımızdan duyduğumuz memnuniyeti düşününce, açtığımız bu voleybol okulunun ne kadar doğru bir yatırım olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor."

Verilen bilgiye göre, VakıfBank'ın Saraybosna ile birlikte üçü İstanbul, ikisi Ankara, biri İzmir ve biri Bursa'da olmak üzere toplam 8 voleybol okulu bulunuyor.

VakıfBank Voleybol Okulları'nda sporcu adayları, alanında uzman ve tecrübeli antrenörlerden eğitim alıyor.

Yeterli devamlılık ve disiplini gösteren öğrencilere katılım sertifikası verilirken, temel voleybol eğitimi alan adaylar arasından yeterli görülenler VakıfBank altyapı takımlarına dahil ediliyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
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Haber: VakıfBank Spor Kulübü'nden Saraybosna Voleybol Okulu'na üst düzey ziyaret - Haberler Ekonomi
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