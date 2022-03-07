VakıfBank Spor Kulübü'nden 8 Mart mesajı: "Tabii ki eşitiz"

VakıfBank Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film hazırladı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı, reklam filminde "Tabii ki eşitiz" diyerek, kadınların toplumdaki yerine dikkat çekiyor.

Kurulduğu 1986 yılından bu yana, kadınların hayatın her alanında eşit şartlara sahip olması gerektiğini ve kadınlara ilham kaynağı olmak için çalıştıklarını savunan VakıfBank Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fırsat eşitsizliğine bir kez daha "dur" demek adına özel bir reklam filmi hazırladı.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı film, kadın ve erkeğin hayata eşit şartlarda başladığını, zaman ilerledikçe bu eşitliğin yok olduğunu ve erkeğin toplumda daha fazla yer alarak kadını kısıtladığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Film, kadınların henüz okul yıllarında toplumsal hayata katılmalarıyla birlikte karşılarına çıkan engelleri ve kısıtlamaları toplumdaki kadın-erkek rollerinden örneklerle gözler önüne seriyor. VakıfBank Spor Kulübü, bu eşitsizliğe kendi tarzıyla "dur" diyerek, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alması için mücadele etmeye devam edeceğini vurguluyor. - İSTANBUL