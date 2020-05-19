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VakıfBank Spor Kulübü, 19 Mayıs'ı kutladı

VakıfBank Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

VakıfBank Spor Kulübü, 19 Mayıs'ı kutladı
19.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:26

VakıfBank Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajda, "Bugün ülkemizi dünyada başarılarımızla temsil ediyorsak eğer, Mustafa Kemal Atatürk'ün 101. yıl önce açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürüdüğümüz içindir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." denildi.

Kaynak: AA

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