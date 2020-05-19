VakıfBank Spor Kulübü, 19 Mayıs'ı kutladı VakıfBank Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

VakıfBank Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajda, "Bugün ülkemizi dünyada başarılarımızla temsil ediyorsak eğer, Mustafa Kemal Atatürk'ün 101. yıl önce açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürüdüğümüz içindir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." denildi.

Kaynak: AA