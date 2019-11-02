VakıfBank set vermeden kazandı

02.11.2019 20:10

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-12, 25-20 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Guidetti, VakıfBank'taki 500'üncü maçına çıktı

Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşması aynı zamanda VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin sarı-siyahlılar'ın başında çıktığı 500'üncü maç oldu. 7 Mayıs 2008 günü VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Guidetti, bugüne kadar takımının başında çıktığı 500 maçta 425 galibiyet elde ederken, 18 kupa kazandı. İtalyan başantrenör, 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Ayrıca görev aldığı dönemde sarı-siyahlılar, 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar 73 resmi maçın tamamını kazanarak "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak dünya rekoru kırdı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Metin Korkut

VakıfBank: Zehra, Cansu, Meliha, Melis, Gözde, Ebrar, Pınar (L)

Beylikdüzü: Tuğçe, Selime, Bahar, Elçin, Merve, Deniz, Buse (L), Simay, Buse

Setler: 25-12, 25-20, 25-11

Süre: 66 dakika (21', 24', 21')

(İHA)

Kaynak: İHA