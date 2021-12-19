VakıfBank şampiyonluk kupasını aldı

Bakan Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4'üncü kez şampiyon olan VakıfBank'a şampiyonluk kupasını verdi. Bakan Kasapoğlu, sporculara madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte vererek, sporcuları tebrik etti.

Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en iyileri belirlendi. En iyi smaçör VakıfBank'tan Gabi Guimaraes, en iyi smaçör Fenerbahçe Opet'ten Arina Fedorovtseva, en iyi orta oyuncu Imoco Conegliano'dan de Kruijf, en iyi orta oyuncu VakıfBank'tan Zehra Güneş, en iyi libero Imoco Conegliano'dan de Gennaro, en iyi pasör Imoco Conegliano'dan Joanna Wolosz, en iyi pasör çaprazı VakıfBank'tan Isabelle Haak ve en değerli oyuncu VakıfBank'tan Isabelle Haak seçildi.

????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK



?19:00

??Bein Sports

??Fırat Aydınus

???Hakan Ceylan — Haberler (@Haberler) December 19, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Spor Haberleri

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