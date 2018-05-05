Vakıfbank, Şampiyonlar Liginde Finale Yükseldi
Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Liginde VakıfBank, İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yu yenerek finale yükseldi.
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank, geçen yıl finalde mağlup ettiği İtalyan ekibi Imovo Volley'le bu yıl yarı finalde karşılaştı! İlk seti 25-22 önde tamamlayan temsilcimiz, ikinci sette de rakibine 25-21'lik üstünlük kurdu ve maçta 2-0 öne geçti. Temsilcimiz sonraki iki seti 25-17 ve 25-15 kaybetti. Tie-break'e kalan maçta Vakıfbank, 5. seti kazandı ve finale çıktı.
RAKİBİ GALATASARAY OLABİLİR
VakıfBank'ın finaldeki rakibi, 19:00'da başlayacak olan CS Volei Alba Blaj-Galatasaray maçından sonra belli olacak. Bu kupayı daha önce 2011, 2013 ve 2017 yıllarında müzesine götüren temsilcimiz, final maçına yarın çıkacak.
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