VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahada

Kupayı kazanması halinde 5. şampiyonluğuna ulaşacak olan sarı siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak.

Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez ülkemize kazandıran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında 1 Mayıs Cumartesi TSİ 18.00'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek.

CEV Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazanarak bu kupayı ilk ve en çok müzesine götüren Türk takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, cumartesi günü TSİ 18.00'de İtalya'nın Verona kentinde bulunan AGSM Forum'da oynanacak. Daha önce 8 kez finale yükselen ve bu maçların 4'ünü kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını gösteren sarı siyahlı ekip, 9. finalinde galibiyete uzanarak 5. kez Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi olmayı hedefliyor.

Hedef, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan tek takım olmak

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden VakıfBank, bu maçlarda toplam 29 set aldı. Avrupa'nın bir numaralı kupasında bugüne kadar çıktığı 215 karşılaşmada 159 galibiyet elde eden VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında kazandığı 4 şampiyonlukla Volley Bergamo ile birlikte bu kupayı en çok kazanan takım olma başarısını gösterdi. Sarı siyahlı ekip, Imoco Volley Conegliano karşısında galibiyete uzanıp kupayı kazanması halinde, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak. VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da 3 şampiyonluk ile kupayı en çok müzesine götüren takım konumunda.

Son 11 sezondaki 7. final

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 11 sezonun 10'unda son 4'te yer aldı. Son 4'te yer aldığı her sezon kürsüye çıkmayı başaran ve bu süreçte 7 kez finale yükselen sarı siyahlılar, İtalyan rakibi ile oynayacağı müsabakayı kazanması halinde toplamda 5. şampiyonluğunu elde edecek.

Kaynak: Bültenler