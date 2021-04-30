VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak
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VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak

VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez Türkiye'ye getiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında yarın saat 18.00'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa'nın en büyük kupasını 4 kez Türkiye'ye getiren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında yarın saat 18.00'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanması halinde 5'inci şampiyonluğuna ulaşacak olan sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak.

CEV Şampiyonlar Ligi'ni 4 kez kazanarak bu kupayı ilk ve en çok müzesine götüren Türk takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, yarın 18.00'de İtalya'nın Verona kentinde bulunan AGSM Forum'da oynanacak. Daha önce 8 kez finale yükselen ve bu maçların 4'ünü kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını gösteren sarı-siyahlı ekip, 9'uncu finalinde galibiyete uzanarak 5'inci kez Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi olmayı hedefliyor.

HEDEF, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATINDA EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM OLMAKCEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden VakıfBank, bu maçlarda toplam 29 set aldı. Avrupa'nın bir numaralı kupasında bugüne kadar çıktığı 215 karşılaşmada 159 galibiyet elde eden VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında kazandığı 4 şampiyonlukla Volley Bergamo ile birlikte bu kupayı en çok kazanan takım olma başarısını gösterdi. Sarı siyahlı ekip, Imoco Volley Conegliano karşısında galibiyete uzanıp kupayı kazanması halinde, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak. VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da 3 şampiyonluk ile kupayı en çok müzesine götüren takım konumunda.SON 11 SEZONDAKİ 7'NCİ FİNALVakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 11 sezonun 10'unda son 4'te yer aldı. Son 4'te yer aldığı her sezon kürsüye çıkmayı başaran ve bu süreçte 7 kez finale yükselen sarı siyahlılar, İtalyan rakibi ile oynayacağı müsabakayı kazanması halinde toplamda 5'inci şampiyonluğunu elde edecek.VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ1998    Şampiyon Kulüpler Kupası - İkincilik1999    Şampiyon Kulüpler Kupası - İkincilik2006    Şampiyonlar Ligi - Yarı Final2011    Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk2013    Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk2014    Şampiyonlar Ligi - İkincilik2015    Şampiyonlar Ligi - Üçüncülük2016    Şampiyonlar Ligi - İkincilik2017    Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk2018    Şampiyonlar Ligi - Şampiyonluk2019    Şampiyonlar Ligi - Üçüncülük2020    Şampiyonlar Ligi - Pandemi nedeniyle yarı finalde turnuva iptal edilmiştir.2021    Şampiyonlar Ligi - Final

VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk rekoru için sahaya çıkacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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