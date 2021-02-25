VakıfBank, Polonya'da avantajı kaptı
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VakıfBank, Polonya'da avantajı kaptı

25.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:35
VakıfBank, Polonya'da avantajı kaptı

VakıfBank: 0-3SALON: Ignacego LukasiewiczaHAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadağ), Pawel Burkiewicz (Polonya)CHEMIK POLICE: Kowalewska, Grajber 3, Kakolewska 3, Brakocevic 12, Medrzyk 6, Baijens 5, Erwardt (L), Lukasik 3, Strantzali 1, BaldygaVAKIFBANK: Maja 3, Gabi 6, Zehra 14, Haak 16, Michelle...

VakıfBank: 0-3

SALON: Ignacego Lukasiewicza

HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadağ), Pawel Burkiewicz (Polonya)

CHEMIK POLICE: Kowalewska, Grajber 3, Kakolewska 3, Brakocevic 12, Medrzyk 6, Baijens 5, Erwardt (L), Lukasik 3, Strantzali 1, BaldygaVAKIFBANK: Maja 3, Gabi 6, Zehra 14, Haak 16, Michelle 7, Milena 9, Ayça (L)SETLER: 9-25, 15-25, 20-25SÜRE: 69 dakika (19, 23, 69)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi deplasmanda 9-25, 15-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14'üncü galibiyetini elde eden sarı siyahlılar, rövanşta Chemik Police'yi 4 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Öte yandan mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı siyahlılar'ın orta oyuncusu Zehra Güneş seçildi.


VakıfBank, Polonya'da avantajı kaptı
VakıfBank, Polonya'da avantajı kaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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