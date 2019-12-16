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VakıfBank, Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak

VakıfBank Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak.

16.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:04
VakıfBank, Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak

VakıfBank Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın temsilcisi Lokomotiv Region'a konuk olacak.

Yantarny Kaliningrad Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

VakıfBank, grubundaki ilk iki maçında birer galibiyet ve beraberlikle 2. sırada yer alıyor. Lokomotiv Kaliningrad Region ise aynı galibiyet ve beraberlikle 3. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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