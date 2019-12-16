VakıfBank, Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak

16.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:04

VakıfBank Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak.

Yantarny Kaliningrad Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

VakıfBank, grubundaki ilk iki maçında birer galibiyet ve beraberlikle 2. sırada yer alıyor. Lokomotiv Kaliningrad Region ise aynı galibiyet ve beraberlikle 3. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA