VakıfBank kredi kartıyla alışverişe 2 ay erteleme sunuyor
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VakıfBank kredi kartıyla alışverişe 2 ay erteleme sunuyor

VakıfBank kredi kartıyla alışverişe 2 ay erteleme sunuyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

VakıfBank, eylül ayı boyunca kredi kartıyla yapılacak gıda, akaryakıt ve e-ticaret alışverişlerinde ücretsiz olarak iki ay ekstre erteleme imkanı sağlayan bir kampanya başlattı.

VakıfBank, eylül ayı boyunca kredi kartıyla yapılacak gıda, akaryakıt ve e-ticaret alışverişlerinde ücretsiz olarak iki ay ekstre erteleme imkanı sağlayan bir kampanya başlattı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka, okula dönüş döneminde müşterilerinin ödeme akışlarını kolaylaştıracak bir kredi kartı kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya kapsamında eylül ayı boyunca gıda, akaryakıt ve e-ticaret alışverişinde VakıfBank kredi kartını kullananlar, harcamalarına ait ödemelerini ücretsiz ve faizsiz olarak iki ay sonraya erteleyebilecek.

Ayrıca VakıfBank kredi kartları ile ilgili üç sektörün her birinden ayrı ayrı alışveriş yapanlar, ilk dört 150 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL, toplamda 150 TL Worldpuan kazanma şansına sahip olacak.

VakıfBank müşterileri, kampanyaya VakıfBank Mobil Cepte Kazan uygulaması üzerinden katılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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VakıfBank kredi kartıyla alışverişe 2 ay erteleme sunuyor - Haberler Ekonomi
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