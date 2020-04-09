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VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak'tan genç sporculara moral

- VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak'tan genç sporculara moral VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı oyuncularıyla video konferans görüşmesinde bir araya geldi.

09.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:45
VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak'tan genç sporculara moral

- VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak'tan genç sporculara moral

İSTANBUL - VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, altyapı oyuncularıyla video konferans görüşmesinde bir araya geldi. 29 yaşındaki voleybolcu, "Hepimiz evde kalmalıyız. Sizler ise zorunlu olarak evde kalmalısınız. Hepimiz için çok zor bir süreç. Ama bu şekilde buluşarak, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. VakıfBank olarak çok güzel bir aileyiz ve sizin de bunu hissettiğinizi düşünüyorum" diyerek genç voleybolculara moral verdi.

Dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle VakıfBank Spor Kulübü altyapısında oynayan genç sporcular antrenmanlarını evde sürdürüyor. Sarı-siyahlı kulübün altyapı antrenörleri ise 'Evde Kal'an genç voleybolcularla her gün online olarak buluşuyor. Antrenörler, sporcuların antrenmanlarını video konferans yoluyla takip ederken, dersleri hakkında bilgi alıyor. Bu görüşmelerin ilk konuğu ise VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak oldu.

"Biz çok güzel bir aileyiz"

Sporculardan gelen soruları cevaplayan Gürkaynak, "Böyle bir organizasyonda sizlerle bir araya gelmek çok güzel. Çoğunuzu tanıyorum, salonda görüşüp, selamlaştığım çok fazla sporcu var. Hepimiz evde kalmalıyız. Sizler ise zorunlu olarak evde kalmalısınız. Hepimiz için çok zor bir süreç. Ama bu şekilde buluşarak, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hep beraber evde kalarak, bu zor süreci de atlatacağız. Biz çok güzel bir aileyiz ve sizin de bunu hissettiğinizi düşünüyorum. Dünyanın organizasyon olarak en iyi voleybol kulübünde oynuyoruz. Hepimiz çok şanslıyız" dedi.

"Sadece çalışın ve kaygılanmayın"

VakıfBank gibi bir kulübün altyapısında oynamanın gurur verici olduğu söyleyen Melis Gürkaynak, "Ben de sizin gibi VakıfBank altyapısından yetiştim. 2011 yılında Türkiye'nin ilk CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldım. 20 yıldır VakıfBank'ta forma giyiyorum. Bizimle her zaman konuşabilirsiniz. İstediğiniz her yerde bizlere soru sorabilirsiniz. Bizlerle ne kadar fazla zaman geçirirseniz, sizler için yararlı olur. Bizim için de çok keyifli olur. Çünkü aidiyet duygusu böyle gelişiyor. Aile olmak bunu gerektiriyor. Eğer siz iyi olursanız, çok çalışırsanız, mutlaka iyi bir yerde olursunuz. Siz yeter ki çalışmaya devam edin. Ayrıca derslerinize de aynı şekilde özen göstermeniz gerekiyor. Hepimizde kaygı vardı ama sadece çalıştık ve başarmaya odaklandık. Sizler de sadece çalışmaya odaklanmalısınız" ifadelerini kullandı.

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak'tan genç sporculara moral

Kaynak: İHA

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VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak'tan genç sporculara moral
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