VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yarın LKS Commercecon ile karşılaşacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 2. etap ilk maçında yarın Polonya temsilcisi LKS Commercecon ile karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 2. etap ilk maçında yarın Polonya temsilcisi LKS Commercecon ile karşı karşıya gelecek.

Grupta ikinci etap maçlarının yapılacağı Polonya'nın Lodz şehrindeki Lodz Sport Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde grup müsabakaları, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iki ayak şeklinde oynanıyor.

Sarı-siyahlı ekip, C Grubu'nda LKS Commercecon'un yanı sıra Fransa'nın ASPTT Mulhouse ve Bulgaristan'ın VC Maritza takımlarıyla mücadele ediyor. VakıfBank, Bulgaristan'ın Filibe kentinde yapılan grubun ilk etap müsabakalarında aldığı 3 galibiyetle 1. sırada yer alıyor.

VakıfBank, ilk turda rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi adını çeyrek finale yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük