VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'nu yeniden kadrosuna dahil etti
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'nu yeniden kadrosuna dahil etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'nu yeniden kadrosuna dahil etti
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Derya Cebecioğlu'nu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Derya Cebecioğlu'nu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan 2 sezon Sistem9 Yeşilyurt'ta forma giyen 21 yaşındaki smaçörün yeni sezonda VakıfBank forması giyeceği belirtildi.

Derya, altyapısında yetiştiği VakıfBank formasıyla 2018-2019 sezonunda bir FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu ve bir CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü kazanmıştı.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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