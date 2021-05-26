VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'nu yeniden kadrosuna dahil etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Derya Cebecioğlu'nu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Derya Cebecioğlu'nu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan 2 sezon Sistem9 Yeşilyurt'ta forma giyen 21 yaşındaki smaçörün yeni sezonda VakıfBank forması giyeceği belirtildi.

Derya, altyapısında yetiştiği VakıfBank formasıyla 2018-2019 sezonunda bir FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu ve bir CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü kazanmıştı.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür