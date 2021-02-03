VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ın Maritza takımıyla karşılaşacak
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ın Maritza takımıyla karşılaşacak

03.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:40
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ın Maritza takımıyla karşılaşacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap maçında yarın Polonya'da Bulgar ekibi Maritza ile karşılaşacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap maçında yarın Polonya'da Bulgar ekibi Maritza ile karşılaşacak.

Lodz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

VakıfBank, ilk etapta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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