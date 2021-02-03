VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ın Maritza takımıyla karşılaşacak
03.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:40
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap maçında yarın Polonya'da Bulgar ekibi Maritza ile karşılaşacak.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap maçında yarın Polonya'da Bulgar ekibi Maritza ile karşılaşacak.
Lodz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
VakıfBank, ilk etapta rakibini 3-1 mağlup etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul