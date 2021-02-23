VakıfBank, "İyilik Kumbarası" ile okulların ihtiyaçlarını karşılıyor
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VakıfBank, "İyilik Kumbarası" ile okulların ihtiyaçlarını karşılıyor

23.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:41
VakıfBank,

VakıfBank, toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak hayata geçirdiği "İyilik Kumbarası" projesi kapsamında 8 kampanyayla 11 okulun ihtiyacını karşıladı.

VakıfBank, toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak hayata geçirdiği "İyilik Kumbarası" projesi kapsamında 8 kampanyayla 11 okulun ihtiyacını karşıladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, projenin başladığı 2019 yılından bu yana 15 bin parça yardım malzemesi toplayan VakıfBanklı gönüllüler, son olarak Ümraniye Şehit Sevgi Yeşilyurt İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'na ulaştı. Kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve okul gereçlerinden oluşan ihtiyaç kolileri VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve VakıfBank çalışanları tarafından okula teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, geliştirdikleri gönüllülük aktiviteleriyle topluma değer katmak için çalıştıklarını belirterek, "Gönüllülüğü benimsemiş Türkiye'nin dört bir yanındaki 20 bin VakıfBanklı işine, çevresine katkı sunuyor. Bu anlayışla başlattığımız 'İyilik Kumbarası' projemiz kapsamında, çalışanlarımızdan dönemsel olarak topladığımız yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. En güçlü sermayemiz olarak gördüğümüz gönüllülük felsefemizle iyinin, güzelin bir parçası olmak için çalışıyoruz. VakıfBank ailemize de duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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