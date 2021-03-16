VakıfBank, İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu ağırlayacak
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VakıfBank, İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu ağırlayacak

16.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:47
VakıfBank, İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu ağırlayacak

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, yarın İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, yarın İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda üst üste 9. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 15 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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