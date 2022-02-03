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VakıfBank, İtalya'dan galibiyetle dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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VakıfBank, İtalya'dan galibiyetle dönüyor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'yı 3-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'yı 3-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

Son karşılaşmalar öncesinde grup liderliğini ve bir üst turu garantileyen VakıfBank'ta Isabelle Haak 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Haak karşılaşmanın da en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 15 Şubat Salı günü sahasında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını konuk edecek.

Salon: Arena Di Monza

Hakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Vlastimil Kovar (Çekya)

Vero Volley Monza: Gennari, Rettke, Orro, Davyskiba, Danesi, Stystiak, Parrocchiale (L) (Lazovic, Candi)

VakıfBank: Buket, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Kübra, Meryem)

Setler: 25-21, 17-25, 17-25, 12-25

Süre: 96 dakika (25,23,28,20) - İSTANBUL

VakıfBank, İtalya'dan galibiyetle dönüyor

VakıfBank, İtalya'dan galibiyetle dönüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Şampiyonlar Ligi, İtalya, Spor, Haber

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