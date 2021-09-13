VakıfBank'ın TradeOnline uygulaması piyasaları takip etmek isteyenlere kolaylık sunuyor - Haberler
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VakıfBank'ın TradeOnline uygulaması piyasaları takip etmek isteyenlere kolaylık sunuyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
VakıfBank'ın TradeOnline uygulaması piyasaları takip etmek isteyenlere kolaylık sunuyor

VakıfBank, piyasa işlemlerini anlık olarak takip etmek ve piyasalarda işlem yapmak isteyenler için TradeOnline uygulaması ile hız ve kolaylık sağlıyor.

VakıfBank, piyasa işlemlerini anlık olarak takip etmek ve piyasalarda işlem yapmak isteyenler için TradeOnline uygulaması ile hız ve kolaylık sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijitalin kolaylaştırıcılığını müşterilerine sunduğu ürünlerle ortaya koyan VakıfBank, kişisel yatırımlarını takip etmek isteyenler için TradeOnline platformu ve mobil uygulaması ile çözüm üretiyor.

VakıfBank'ın piyasa ekranı TradeOnline'ı kullananlar, hisse senedi, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, varant alım-satım işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. Ayrıca, Borsa İstanbul endeksleri ve piyasa verilerini ücretsiz olarak takip edebiliyor.

Aynı zamanda VakıfBank Mobil, internet bankacılığı veya şubeleri aracılığıyla hisse senedi işlemlerine tanımlı yatırım hesabı açan müşteriler, TradeOnline kullanıcı adı ve şifresiyle uygulamaya giriş yaparak Karma Düzey 1 ve endeks verilerini ücretsiz olarak izleyebiliyor.

Uygulama, BIST verilerinin derinlikli takibi için VakıfBank Mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla lisans satın alındığında, komisyon tutarına göre ücretsiz veri izleme fırsatları da sağlıyor.

Kişiselleştirilebilir menü ve ekran oluşturma özelliğiyle kullanıcının yatırımlarıyla ilgili verileri kolaylıkla takip etmesine imkan sağlayan TradeOnline'da "haberler" bölümüyle de finans piyasalarını yakından takip etmek mümkün oluyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: VakıfBank'ın TradeOnline uygulaması piyasaları takip etmek isteyenlere kolaylık sunuyor - Haberler
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