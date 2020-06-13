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VakıfBank'ın smaçörü Gabi: "Kızlara ilham kaynağı olduğum için çok mutluyum"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilyalı oyuncusu Gabriela Braga Guimaraes (Gabi), ilham kaynağı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

VakıfBank'ın smaçörü Gabi:
13.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:11

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilyalı oyuncusu Gabriela Braga Guimaraes (Gabi), ilham kaynağı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan "This&That" serisinin konuğu olan Gabi, "Kızlara ilham kaynağı olduğum için çok mutluyum. Sanırım ünlü olmanın en güzel yanı Brezilya ve diğer ülkelerdeki çocuklara yardım edebilmek. Her zaman sosyal medya üzerinden onlarla iletişimde kalmaya çalışıyorum. Edindiğim tecrübeleri, zor durumlarda nasıl pes etmediğimi ve hayallerimin peşini bırakmadığımı onlara göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Voleybol oynamaya arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirebilmek için başladığını belirten 26 yaşındaki Brezilyalı smaçör, bu spora başlamasını şöyle anlattı:

"Arkadaşlarım okuldan sonra voleybol oynardı. Okulda voleybol oynamayan tek kişi bendim. Voleybol yüzünden arkadaşlarımı göremiyordum ve 'sanırım ben de başlamalıyım' diye düşündüm. Başta voleybolu hiç sevmemiştim. Profesyonel voleybol oyuncusu olmayı hiç planlamamıştım. Arkadaşlarım sayesinde voleybola başladım ve başladıktan sonra hayatım boyunca yapmak istediğim sporun bu olduğunu gördüm."

Şampiyonluk için odaklanmanın, pozitif olmanın ve kararlılığının önemine dikkati çeken Gabi, "3 kelime ile VakıfBank?" sorusuna "Sıkı çalışma, aile ve tutku." cevabını verdi.

Her zaman pozitif kalmaya çalıştığını ve gülümsediğini dile getiren Gabi, "Bir günlüğüne birinin yerine geçme şansın olsa, kimin yerine geçerdin?" sorusunu, "Sanırım Roger Federer'in yerine geçmek isterdim. Öyle büyük bir profesyonel tenis oyuncusu olmak nasıl bir his görmek isterdim." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

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