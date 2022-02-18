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VakıfBank'ın rakibi Developres Rzeszow oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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VakıfBank'ın rakibi Developres Rzeszow oldu

VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow ile eşleşti.

VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow ile eşleşti.

Son dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonu VakıfBank, B Grubu lideri olarak çeyrek finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, Developres Rzeszow ile eşleşti. Grubundaki 6 maçını da kayıpsız geçen sarı-siyahlılar, Polonya temsilciyle ilk maçına deplasmanda çıkacak. Kuraya seri başı olarak katılan VakıfBank, rövanş müsabakasını evinde oynama avantajını elde ettiği için ilk karşılaşma Polonya'da oynanacak.

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İhlas Haber Ajansı - Spor

Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Polonya, Türkiye, Spor, Haberler

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