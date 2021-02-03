VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin
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VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin

03.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:12
VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin

VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçmesine Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından izin verildiği bildirildi.

VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçmesine Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından izin verildiği bildirildi.

VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, VakıfBank'ın Katar şubesi için bankacılık lisansı alındığının bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, QFCRA tarafından şubenin faaliyete geçmesine dün itibarıyla izin verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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