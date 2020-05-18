VakıfBank'ın İsveçli oyuncusu Isabelle Haak: "Bulunduğum en iyi kulüpteyim" VakıfBank'ın İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, bugüne kadar bulunduğu en iyi kulübün VakıfBank olduğunu söyledi.

VakıfBank'ın İsveçli oyuncusu Isabelle Haak, bugüne kadar bulunduğu en iyi kulübün VakıfBank olduğunu söyledi.

VakıfBank Kulübü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gerçekleştirdiği etkinlikte altyapı oyuncuları ile videokonferansta bir araya gelen Haak, "VakıfBank'ta kendiniz olabiliyorsunuz. Herkes size iyi davranıyor ve sizin başarılı olmanız için çabalıyor. Bizler çok güzel bir ailedeyiz. Bugüne kadar bulunduğum en iyi kulüpteyim." ifadelerini kullandı.

Yüksek seviyede voleybol oynamak için çok çalışılması gerektiğini kaydeden Haak, "'İdmanlarda her zaman vücudunuzu zorlamalısınız. İyi beslenmelisiniz ve çok iyi uyumalısınız. Daha fazlasını başarmak için kendinizi voleybola adamalısınız." diye konuştu.

Sporculardan gelen soruları cevaplayan Haak, "Voleybola dokuz yaşında başladım. Aslında çocuk oyunu olarak oynuyordum ve sadece topu filenin üzerinden geçiriyordum. Annem de küçükken voleybol oynadığı için ben de voleybol oynamak istedim. Başladığım günden bu yana da bırakma hissine kapılmadım. Eğer bu hisse kapılırsanız neden başladığınızı ve ne kadar yol kat ettiğinizi düşünün ve ne kadar ilerleyebileceğinizi hayal edin." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA