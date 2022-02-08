VakıfBank'ın hackathon etkinliğinde ilk etap tamamlandı

VakıfBank'ın gençlere bankacılığın geleceğini şekillendirme fırsatı sunduğu hackathon etkinliğinde ilk etap tamamlandı.

VakıfBank açıklamasına göre, bankanın, bu yıl dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağıyla üçüncü kez gerçekleştirdiği "Hack to the Future" etkinliğinde büyük final heyecanına sayılı günler kaldı.

Hack to the Future bu yıl, etkinliğin ruhuna uygun olarak yeniliklerle başladı. Metaverse'te gerçekleştirilen açılış etkinliğine VakıfBank yöneticileri, çalışanları ve yarışmacı gençler avatarlarıyla katıldı.

Açılış sonrasında başlayan 48 saatlik proje geliştirme maratonunda 89 gençten oluşan 33 takım, bankacılığın geleceğinde rol oynayacağına inandıkları fikirleri projeye dönüştürmek için yarıştı.

Ana temaları dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, yenilikçi ürün ve hizmetler ile sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik olan etkinlikte gençler süreç boyunca VakıfBank çalışanlarından mentorluk desteği aldı.

VakıfBank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen "Hack to the Future" jürisinde bu yıl da alanlarında en yetkin ve deneyimli isimler yer alıyor. Finale kalan 10 takım, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek kapanış etkinliğinde projelerini oluşan jüriye anlatarak, büyük ödüller için mücadele edecek. Dereceye girenlere toplam 85 bin lira ödül verilecek.

-"Bankacılık ve finans sektörü son yıllarda bir kabuk değişimi yaşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, bankacılık ve finans sektörünün özellikle son yıllarda bir kabuk değişimi yaşadığını ifade etti.

Zafer, "VakıfBank olarak bu değişim dalgasıyla uyum içinde hareket etmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşım, bazı kilit anlarda dalganın önüne geçerek, ona yön vermemizi de mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Sektörde öncü bir rol üstlenirken, en çok geleceği bugünden okuma kabiliyetlerinden güç aldıklarını aktaran Zafer, "Bu kabiliyeti bize sağlayan yanlarımızdan biri müşteri içgörülerini okumaktaki başarımız. Diğeri ise gençlerle olan sıkı bağlarımız. Hack to the Future etkinliğini bu yüzden önemsiyoruz. Ülkemize ve dünyamıza değer katma misyonumuzda gençlerin yanımızda yer alması bize ayrı bir güç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan da dijitalleşmenin bankacılığın bugününü ve geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Merdan, bankacılık hizmeti alırken tüketicilerin kolay kullanımı, kusursuzluğu önemsediğine işaret ederek, "Totalde tüm müşteri yolculuğunu sıra dışı kılacak bir dijital bankacılık deneyimi arıyor. Biz de bu değişimi net olarak görüyor ve enerjimizin büyük kısmını bu alana aktarıyoruz. Bu süreçte gençlerin muazzam enerjisi, coşkusu ve araştırmacı ruhu bize yol gösteriyor." açıklamasının yaptı.