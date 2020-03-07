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VakıfBank ilk entegre faaliyet raporunu yayımladı

VakıfBank, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) çerçevesi ile uyumlu bir şekilde, finansal ve finansal olmayan bileşenlerini ilişkilendirerek ilk Entegre Faaliyet Raporunu yayımladı.

07.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:04
VakıfBank ilk entegre faaliyet raporunu yayımladı

VakıfBank, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) çerçevesi ile uyumlu bir şekilde, finansal ve finansal olmayan bileşenlerini ilişkilendirerek ilk Entegre Faaliyet Raporunu yayımladı.

Kaynak: Dunya.com

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