VakıfBank ilk entegre faaliyet raporunu yayımladı

07.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:04

VakıfBank, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) çerçevesi ile uyumlu bir şekilde, finansal ve finansal olmayan bileşenlerini ilişkilendirerek ilk Entegre Faaliyet Raporunu yayımladı.