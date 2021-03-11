VakıfBank "Hack to the future" etkinliğine başvurular 15 Mart'a uzatıldı
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VakıfBank "Hack to the future" etkinliğine başvurular 15 Mart'a uzatıldı

11.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:20
VakıfBank

VakıfBank'ın düzenlediği "Hack to the Future" etkinliği bu yıl "Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver" konseptiyle 19-21 Mart tarihleri arasında online olarak yapılacak.

VakıfBank'ın düzenlediği "Hack to the Future" etkinliği bu yıl "Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver" konseptiyle 19-21 Mart tarihleri arasında online olarak yapılacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, etkinliğin jürisi belli olurken gelen talepler üzerine son başvuru tarihi 15 Mart'a ötelendi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Hack to the Future" etkinliğinin jürisinde ise alanında deneyimli isimler yer alıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Mehmet Zahit Ateş, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, VakıfBank Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, yarışmayı değerlendirmek üzere bir araya geliyor.

Son başvuru tarihi 15 Mart olan Hackathon'a gençler, hacktothefuture.com.tr adresinden başvuruda bulunabiliyor. Dereceye giren takımlara ise toplamda 60 bin TL ödül verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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