VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih'ten Eskişehir'e ziyaret
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VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih'ten Eskişehir'e ziyaret

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih'ten Eskişehir'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

VakıfBank'ın Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik'e sağladığı destek haziran sonu itibarıyla 6 milyar liraya yaklaştı.

VakıfBank'ın Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik'e sağladığı destek haziran sonu itibarıyla 6 milyar liraya yaklaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bölge toplantıları kapsamında Trabzon'dan sonra Eskişehir'i ziyaret etti.

Üstünsalih, temasları kapsamında Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile bir araya geldi.

Açıklamada ziyaretlere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Genel Müdür Üstünsalih, turizm, sanayi ve öğrenci şehri Eskişehir'in Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Kentin ihracatının geçen yıl 927 milyon dolar aştığını, bu rakamın 2021 ilk yarısında 541,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Üstünsalih, 71 bini aşan öğrenci sayısıyla Türkiye'nin bu alandaki sayılı şehirlerinden olduğunu aktardı. Üstünsalih, gelecek dönemde Eskişehir'in sanayi, makine ve ekipman, gıda ürünleri, metal ürünleri gibi birçok sektördeki güçlü üretimiyle büyümesini daha da artıracağını vurguladı.

Bölge müdürlüğüne bağlı 4 ile verilen destek 6 milyar liraya yaklaştı

Genel Müdür Üstünsalih, VakıfBank Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün, Eskişehir'in yanı sıra Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik'in de dahil olduğu 4 ilde 27 şube ve 320 çalışanla hizmet verdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Eskişehir Bölgesi'nde hizmet verdiğimiz illerimize yönelik nakdi ve gayri nakdi desteklerimizi her yıl daha da artırarak sürdürüyoruz. 2021 Haziran sonu itibarıyla bölgede hizmet verdiğimiz 4 ilimize toplam 6 milyar liraya yakın destek sağladık. Bu tutarın yaklaşık 3 milyar lirasını ticari hayata sağladığımız destekler oluşturdu. VakıfBank olarak ülkemize değer katan tüm sektörlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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