Vakıfbank Genel Müdürü Özcan: "Kredi Kartı Yapılandırmasında 24 Aya Kadar Yüzde 1,10 Faizle Kredi...
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık.
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık."
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz."
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: "(KOBİ Değer Paketi) Toplam paket büyüklüğü 20 milyar TL olarak öngörüldü."
Kaynak: AA