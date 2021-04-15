VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı iptal edildi

VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı iptal edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, VakıfBank ile Fenerbahçe Opet takımları arasında oynanacak play-off final serisi üçüncü karşılaşmasının, sarı-lacivertli takımda görülen pozitif vakalar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi
Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi
Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor
Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu, VakıfBank ile Fenerbahçe Opet takımları arasında oynanacak play-off final serisi üçüncü karşılaşmasının, sarı-lacivertli takımda görülen pozitif vakalar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

TVF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"2020-2021 Voleybol Sezonu Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet takımları arasında oynanacak play-off final serisi üçüncü karşılaşması, Fenerbahçe Opet takımında sporcu ve teknik kadroda görülen pozitif COVID-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir.

Federasyonumuzca daha önce açıklanan play-off statüsü gereği, müsabakalarda COVID-19 pozitif vakaları veya karantina süreçleri sebebiyle müsabaka ertelemesi yapılmayacağı, müsabakaya çıkmayan takımın (3-0 Hükmen) mağlup sayılacağı kulüplerimize bildirilmiştir.

Türkiye Voleybol Federasyonu olarak lig takvimimizi Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan programa göre yapmaktayız. FIVB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre federasyonların milli liglerinin en son 18 Nisan 2021 tarihinde son bulması gerekmektedir. Süregelen koronavirüs sebebiyle sıkışan takvimimizi rahatlatmak amacıyla Uluslararası Voleybol Federasyonu yetkililerinden ligimizin bir hafta daha uzatılmasının iznini almış bulunmaktayız. Bu duruma göre lig takvimimiz en son 25 Nisan 2021'de kural gereği son bulması gerekmektedir.

FIVB ayrıca kıtaların kulüp müsabakalarının da en son 1 Mayıs 2021 tarihinde oynanması talimatını vermiştir. Vakıfbank Spor Kulübü, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçını 1 Mayıs 2021 tarihinde A. Carraro Imoco Conegliano'ya karşı oynayacaktır.

Kadın Milli Takımımız, 25 Mayıs 2021 tarihinde İtalya'da başlayacak Voleybol Milletler Ligi'ne hazırlık amacıyla 3 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'da, Erkek Milli Takımımız ise 28 Mayıs 2021 tarihinde Beyaz Rusya'da başlayacak Avrupa Altın Ligi'ne hazırlık amacıyla 1-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara'da, 22-27 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul'da kamp yapacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Cansu Dere Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı iptal edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:47:50. #1.14#

title