VakıfBank, Entegre Yönetim Sistemi'ni kuran ilk banka oldu

VakıfBank, genel müdürlük birimleri ve tüm şubelerinde Entegre Yönetim Sistemi'ni kuran ve Entegre Sertifikasyon Denetimi sonrasında sertifikayı alan Türkiye'deki ilk banka oldu.

VakıfBank, genel müdürlük birimleri ve tüm şubelerinde Entegre Yönetim Sistemi'ni kuran ve Entegre Sertifikasyon Denetimi sonrasında sertifikayı alan Türkiye'deki ilk banka oldu.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, çevresel, sosyal ve yönetimsel performansını her geçen gün daha da yükselten banka, Türkiye'de Entegre Yönetim Sistemi'ni kuran ilk banka olma başarısını elde etti.

Bankacılık faaliyetlerini uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında gerçekleştirmeyi hedefleyen VakıfBank, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında denetimleri tamamlayarak bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımı geliştirmeyi mümkün kılan Entegre Yönetim Sistemi'ne uyum sağladı.

2017 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile de çevreyle ilgili her alanda sürdürülebilir yaklaşımını belgelendiren VakıfBank, 2018 yılında da OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını alarak süreçlerini tamamlamıştı.

Sürdürülebilirlik temelinde ilerlemeye yönelik çalışmalarını bütünsel bir yaklaşımla kesintisiz sürdüren VakıfBank, Alman denetim firması TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden oluşan ISO Entegre Yönetim Sistemi denetimlerinden başarıyla geçti.

VakıfBank, genel müdürlük birimleri ve tüm şubelerinde Entegre Yönetim Sistemi'ni kuran ve Entegre Sertifikasyon Denetimi sonrasında sertifikayı alan Türkiye'deki ilk banka oldu.

"Sürdürülebilirliği kurumsal stratejimizin bir parçası olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankada sürdürülebilirliği kurumsal stratejinin bir parçası olarak gördüklerini ve tüm iş süreçlerini bu yaklaşımla şekillendirdiklerini belirtti.

Kuruluşundan bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almanın yanı sıra sürdürülebilir bankacılık alanında elde ettikleri pek çok başarının da katkısıyla bu yaklaşımlarını somut hale getirdiklerini ifade eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bu alanda öncü bir rol üstlenerek tamamladığımız süreçlerle kurduğumuz Entegre Yönetim Sistemi sertifikasyonu, bu yaklaşımımızı uluslararası standartlarda teyit ve takdir ediyor. Hizmet kalitemizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı, faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini en aza indirmeye yönelik çabalarımızı ve çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sunmaya yönelik önlemlerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tüm çalışanlarımızı da sürece aktif şekilde dahil ediyoruz. Söz konusu sertifikalar kapsamında Şubat 2021 sonu itibarıyla 817 şubemizde görev yapan 1210 çalışanımıza eğitim verdik. Tüm paydaşlarımız için kalite, çevre ve iş güvenliği anlamında her geçen gün daha üst seviyelere ulaşmamızı sağlayacak adımlar atmayı sürdüreceğiz. Süreç boyunca Entegre Yönetim Sistemi'ne katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız