VakıfBank, dünya şampiyonluğu kupasını aldı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank'a kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Türkiye'nin ilk kez organize ettiği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank'ın İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek dünya şampiyonu olmasının ardından Ankara Spor Salonu'nda kupa töreni düzenlendi.

Organizasyonda 4. kez şampiyon olmayı başaran VakıfBank'ın oyuncularıyla teknik ekibi, isimleri tek tek anons edilerek seyircilerin alkışlarıyla salona davet edildi.

Şampiyon voleybolculara madalyalarını Bakan Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte takdim etti.

Şampiyonluk kupasını Bakan Kasapoğlu'nun, kaptan Melis Gürkaynak'a vermesinin ardından kutlamalara geçildi.

Bu arada şampiyonanın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı VakıfBank'tan Isabelle Haak seçildi.