VakıfBank, Devler Ligi'nde 9'uncu kez finalde
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VakıfBank, Devler Ligi'nde 9'uncu kez finalde

24.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:07
VakıfBank, Devler Ligi'nde 9'uncu kez finalde

SALON: e-work ArenaHAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Poulter, Olivotto 1, Gennari 2, Gray 5, Stevanovic 3, Mingardi 16, Leonardi (L), Herrera 1, Escamilla 3VAKIFBANK: Maja 1, Zehra 5, Haak 26, Michelle, Gabi 10, Milena 4,...

SALON: e-work Arena

HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Poulter, Olivotto 1, Gennari 2, Gray 5, Stevanovic 3, Mingardi 16, Leonardi (L), Herrera 1, Escamilla 3VAKIFBANK: Maja 1, Zehra 5, Haak 26, Michelle, Gabi 10, Milena 4, Ayça (L)SETLER: 13-25, 15-25, 15-25SÜRE: 71 dakika (21, 27, 23)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasını en çok müzesine götüren Türk takımı olan sarı siyahlı ekip, bu zaferle birlikte toplamda 9'uncu kez finale yükselme başarısı gösterdi. VakıfBank, 1 Mayıs'ta oynanacak Süper Final'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak.CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 4 şampiyonlukla Türkiye'nin Devler Ligi'nde en çok kupa kazanan takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçta 3-2 mağlup olduğu İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio ile rövanş maçında deplasmanda karşılaştı. Rakibini 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden sarı siyahlı ekip, toplamda 9'uncu kez finale yükseldi. E-work Arena'daki karşılaşmanın ilk setinde iyi servis atan ve rakibine karşı blok ile hücum üstünlüğü kuran VakıfBank, maça 12-2'lik seriyle başladı.  Setin devamında da üstünlüğü rakibine kaptırmayan sarı siyahlılar, ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren VakıfBank, sete 12-6'lık skorla önde başlarken, seti de 25-15 kazanmasını bildi. 3'üncü sete 12-7'lik seriyle başlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, setin devamında rakibine oyun ile skor üstünlüğünü bırakmadı ve 25-15'lik skorla durumu 3-0'a getirerek final biletini aldı.MAÇIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU ISABELLE HAAKKarşılaşmanın en değerli oyuncusu 26 sayı üreterek takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan VakıfBank'ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi.

Avrupa'nın bir numaralı kupasında toplamda 9'uncu kez finale yükselme başarısı gösteren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 1 Mayıs'ta İtalya'nın Verona kentinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek.


- İstanbul
VakıfBank, Devler Ligi'nde 9'uncu kez finalde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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