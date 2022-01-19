VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Salo'yu ağırlayacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında yarın Finlandiya'nın Salo takımını konuk edecek.

Vakıfbank Spor Sarayında oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Gruptaki üç maçını da kazanan VakıfBank, liderlik koltuğunda oturuyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Fin temsilcisi ise son sırada yer alıyor.