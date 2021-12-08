VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın LP Salo'ya konuk olacak
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Finlandiya'nın LP Salo ekibiyle karşı karşıya gelecek.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Finlandiya'nın LP Salo ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Salo kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
VakıfBank gruptaki ilk maçında İtalyan ekibi Vero Volley Monza'yı 3-1 yendi. LP Salo ise ilk müsabakasında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımına 3-1 mağlup oldu.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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