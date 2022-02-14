VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın ASPTT Mulhouse'u konuk edecek

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında yarın Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse'u konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

B Grubu'nda 5 maçını da kazanan sarı-siyahlı takım, lider olarak çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti. ASPTT Mulhouse ise bir galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçta VakıfBank, ASPTT Mulhouse'u deplasmanda 3-0 yenmişti.

ASPTT Mulhouse maçı öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Gruptaki son maçımızda, bizi gerek ligde gerekse Şampiyonlar Ligi'nde hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımıza güzel bir oyun sunmak istiyoruz. Takımımızda eksik yok. İyi bir oyun ortaya koyarak grup sürecini galibiyetle kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın genç oyuncusu Zehra Güneş ise gruptan çıkmayı garantilemelerine rağmen yarınki karşılaşmanın da önemli olduğunu belirterek, "Son grup maçımıza çıkıyoruz ve liderliği garantiledik ama çeyrek final öncesinde ritmimizi devam ettirmek adına önemli bir maça çıkıyoruz. Enerjimizi koruyarak bu maçı da kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.