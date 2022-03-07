VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Developres Rzeszow takımına konuk olacak
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Polonya'nın Developres Rzeszow takımıyla karşı karşıya gelecek.
VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Polonya'nın Developres Rzeszow takımıyla karşı karşıya gelecek.
RCWS Podpromie Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmenin galibi adını yarı finale yazdıracak.
Eşleşmede ikinci maç 16 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Organizasyonun yarı finalinde VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin kazananı, Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.
AA / Süha Gür - Spor